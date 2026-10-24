(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Si è aperto con l'inedito Che notte è questa! il primo dei sette concerti di Claudio Baglioni a PIazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese a Roma. Il brano sarà disponibile in digitale dal 13 novembre (prodotto da Cosa Edizioni Musicali s.r.l. per Sony Music Italy). "È una notte che non c'era stata ancora, che non si era vista prima", è l'incipit del nuovo brano, perfetto avvio della serata. Il cantautore è tornato a Piazza di Siena 44 anni dopo il leggendario mega-raduno di Alé-oó del 24 ottobre 1982 con 250mila spettatori e dopo lo stop per motivi di salute che lo ha costretto a rimandare di un anno quello che ha annunciato essere il suo ultimo grande tour. Le sette notti di Che notte è questa! (il 24, 25, 27, 28, 30, 31 ottobre e 1 novembre) rappresenteranno idealmente un filo rosso tra passato e presente, celebrando il concerto del 1982. In scaletta una qurantina di titoli per raccontare quasi sessant'anni di carriera artistica. (ANSA).