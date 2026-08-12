(ANSA) - ROMA, 12 AGO - "La società Stretto di Messina non dispone ancora del testo finale del parere positivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici". Così l'amministratore delegato, Pietro Ciucci, all'ANSA che spiega: "Tenuto conto che abbiamo collaborato con grande impegno alle attività di verifica del Consiglio, possiamo anticipare che le raccomandazioni indicate dal CSLLPP erano già previste in fase di progettazione esecutiva, così come per le osservazioni del comitato scientifico, e come ampiamente spiegato nella relazione del progettista". (ANSA).