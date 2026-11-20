(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Da settembre ad oggi sono già 18 i crolli avvenuti nelle scuole di ogni ordine e grado, che si aggiungono ai 68 registrati fra settembre 2025 e agosto di quest'anno. In vista della Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, che si celebra il 22 novembre, Cittadinanzattiva torna a chiedere un investimento importante sull'edilizia scolastica, a partire dalla prossima Legge di bilancio, e un aggiornamento dei dati sullo stato delle nostre scuole. Per questo ha oggi inviato una istanza di accesso civico al Ministero dell'Istruzione e del Merito per chiedere un aggiornamento dei dati - fermi all'anno scolastico 2024/25 - relativi all'Anagrafe dell'edilizia scolastica e all'Anagrafe degli studenti. "Una situazione, quella relativa alle condizioni precarie delle nostre scuole, che denunciamo da anni e rispetto alla quale anche gli studenti scendono oggi in piazza in occasione dello sciopero generale. Per questo stiamo lavorando, in collaborazione con l'onorevole Antonio Caso del M5S e con alcuni parlamentari dell'opposizione, affinché, anche attraverso la prossima Legge di Bilancio, si prevedano stanziamenti adeguati, nell'ordine di 2,6 miliardi nel triennio, per un Piano che faccia fronte alle carenze strutturali degli istituti scolastici e che preveda interventi per l'adattamento climatico nelle scuole. Allo stesso tempo, è prioritario aggiornare i dati delle Anagrafi nazionali dell'edilizia scolastica e degli studenti - come richiesto anche dall'onorevole Irene Manzi in una interrogazione parlamentare depositata ieri - che sono fermi all'anno scolastico 2024/25. Con questa finalità abbiamo inviato oggi un'istanza di accesso civico al Mim perché senza dati aggiornati è impossibile individuare priorità ed urgenze, né garantire una programmazione triennale puntuale degli interventi e delle risorse necessarie", dice Adriana Bizzarri, responsabile scuola di Cittadinanzattiva. (ANSA).