(ANSA) - TORINO, 16 SET - "Ho potuto affrontare il tema oggi stesso con Massimiliano Fedriga, che presiede la Conferenza delle Regioni, e direttamente con il ministro Giorgetti, che mi ha assicurato che la quota regionale verrà interamente coperta dal trasferimento statale, senza che l'abolizione del bollo comporti alcun onere per le Regioni". Così Alberto Cirio, vicesegretario nazionale di Forza Italia e presidente della Regione Piemonte, rispondendo sul fatto che il bollo è una tassa incassata dalle Regioni, "L'abolizione del bollo auto è un altro impegno mantenuto dal governo italiano e dalla maggioranza di centrodestra. Da sempre come Forza Italia, con il segretario Antonio Tajani, sosteniamo che il bollo è una tassa iniqua, perché è come una patrimoniale mascherata: la macchina infatti non è un bene di lusso, non è un vizio e non è un capriccio", ha aggiunto Cirio. "La macchina, proprio come la casa - sottolinea Cirio - è un bene primario delle famiglie che serve per vivere e per lavorare e, proprio come la casa, non deve essere tassata: questa è la nostra visione liberale, una delle battaglie storiche di Silvio Berlusconi". (ANSA).