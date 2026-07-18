(ANSA) - ASTI, 18 LUG - "Mario Roggero non è un eroe, ma un uomo che ha sbagliato". Lo ha detto il governatore del Piemonte e vicesegretario di Forza Italia, Alberto Cirio, a margine di un convegno ad Asti sul caso del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva per avere ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Cirio ha parlato poi dell'ordine del giorno presentato in Consiglio regionale per chiedere la grazia al Quirinale: "La magistratura ha stabilito la colpevolezza e non si può sparare per strada, ma la grazia è un perdono che si concede a chi ha commesso un errore, non agli innocenti. Roggero è un lavoratore esemplare, che si è trovato in una situazione limite, con una pistola puntata contro la figlia. Sono certo che Mattarella saprà comportarsi come un buon padre". (ANSA).