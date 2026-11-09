(ANSA) - TORINO, 09 NOV - "La fine dell'occupazione del Campus Einaudi è una buona notizia perché finalmente il campus può riaprire e le lezioni possono riprendere in presenza. Auspico che l'ipotesi di una nuova occupazione, questa volta a Palazzo Nuovo, non comprometta ulteriormente la possibilità dei ragazzi di poter frequentare le lezioni e godere pienamente dell'attività didattica". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio. "In ogni caso - sottolinea Cirio - confermiamo la disponibilità, che fin da subito abbiamo assicurato, delle sale del Centro congressi perché la Regione è e sarà sempre pronta a garantire il diritto allo studio. E se è vero che il diritto al dissenso va sempre garantito, allo stesso modo va garantito quello della stragrande maggioranza dei ragazzi di poter frequentare lezioni e farlo in presenza". (ANSA).