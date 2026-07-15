(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Noi non intendiamo concludere la nostra esperienza di governo e siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al Paese". Lo dice il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ospite di Start su Skytg24 rispondendo a chi gli chiede quale sia la posizione del governo dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze alla legge elettorale e sottolineando come il governo sia pronto ad andare avanti. "I franchi tiratori sono stati 20 o 25, cambia poco se siano stati 20 o 25, è abbastanza indifferente. Ma se sono mancati 20-25 qualcuno ha ovviamente votato diversamente da come indicato dalla maggioranza", aggiunge. "Non ho le prove, è impossibile sapere chi ha votato a favore e chi contro, anche per quanto riguarda Futuro nazionale. Sapevamo che molti partiti erano contrari alle preferenze" ma "noi rivendichiamo questa battaglia e abbiamo provato a convincere i nostri alleati", conclude. (ANSA).