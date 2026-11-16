(ANSA) - UDINE, 16 NOV - "È una finanziaria che sicuramente farà molti scontenti. È una finanziaria che non porterà, usando il linguaggio della verità e dell'onestà, più consensi a me, ma che difendo con le unghie e con i denti, perché è l'unica possibilità che questo Paese ha di fronte". Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervenendo oggi alla cerimonia degli UP Awards 2026, la Premiazione dell'economia e dello sviluppo della Camera di commercio di Pordenone-Udine, svoltasi nel Teatro Nuovo del capoluogo friulano. (ANSA).