(ANSA) - LA SPEZIA, 17 SET - "La conferenza dei capigruppo ha stabilito che la discussione generale sulla nuova legge elettorale inizierà lunedì 28 settembre e molto probabilmente nella prima settimana di ottobre si arriverà al voto finale". Lo annuncia il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a margine dei lavori della quarta edizione del forum 'Risorsa Mare' organizzato da Teha Group in collaborazione con il ministero per le Politiche del mare all'auditorium dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale alla Spezia. "La decisione di porre la fiducia è una scelta che ha fatto il governo, naturalmente in prima persona il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non è una scelta che si poteva fare singolarmente - commenta Ciriani -. Deriva dal fatto che siamo di fronte a una svolta molto importante per il lavoro del governo, quindi ognuno di noi si deve assumere la responsabilità delle lealtà di un voto a favore di una legge elettorale innovativa che garantisce finalmente a ogni cittadino di poter votare per una coalizione, per un programma e per un leader, finalmente dopo oltre trent'anni di scegliere anche il proprio candidato da eleggere in Parlamento". (ANSA).