(ANSA) - PARIGI, 25 LUG - Circa 250.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. In Francia, il ministro dell'Interno ha annunciato 167.000 persone evacuate in Gironda, nel sud-ovest del Paese, a cui si aggiungono 30.000 evacuati poco più a sud, nel dipartimento delle Lande. Da parte sua, il ministero dell'Interno spagnolo ha annunciato 10.000 evacuazioni ulteriori, portando il totale a 45.000 nel Paese. (ANSA).