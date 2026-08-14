(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Ci sono anche cinque italiani nel villaggio palestinese di Qusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani. Lo scrivono Il Fatto Quotidiano e Repubblica e lo confermano fonti della Farnesina. I cinque italiani sarebbero all'interno delle abitazioni isolate sono in undici, tra cui appunto i cinque italiani, di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Si tratterebbe di 4 donne e un uomo. La Farnesina, attraverso l'Unità di crisi e in collegamento con il consolato di Gerusalemme e l'ambasciata di Tel Aviv sta seguendo la vicenda. (ANSA).