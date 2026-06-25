(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Sono il professor Antonio Carcaterra, ordinario di Meccanica applicata, il professor Pierpaolo D'Urso, professore ordinario di Statistica, il professor Riccardo Faccini, ordinario di Fisica, il professor Fabio Lucidi, Professore ordinario di Psicometria e la professoressa Maria Sabrina Sarto, ordinaria in Elettrotecnica, i candidati all'elezione di rettore a La Sapienza. La commissione elettorale ha validato le loro candidature che sono state rese note pochi minuti fa. Le votazioni si svolgeranno a partire dal mese di ottobre. Prenderà il posto dell'attuale rettrice Antonella Polimeni chi otterrà la maggioranza assoluta dei voti in una delle tornate elettorali previste a partire dal 6 ottobre. E' previsto anche un eventuale turno di ballottaggio. Le elezioni si svolgono in modalità on line da remoto. I rettori delle università statali italiane restano in carica per un mandato unico di sei anni non rinnovabile. (ANSA).