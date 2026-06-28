(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Erano le 12.37 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore nello stabilimento Icmesa di Meda, in Brianza, al confine con Seveso, causò una fuoriuscita di diossina, un disastro ambientale mai visto in Italia. Fu "uno dei più gravi incidenti industriali mai verificatisi su scala mondiale" aveva sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio che mandò in occasione della commemorazione dei quarant'anni. Ma il prossimo 10 luglio, per la commemorazione dei 50 anni, il Capo dello Stato sarà presente in persona, insieme al governatore della Lombardia, alla commemorazione dell'incidente di Seveso al Bosco delle Querce, il parco sorto dopo la bonifica nell'area più contaminata. Due i momenti della commemorazione: alle 10:40 nell'area antistante al 'grande pioppo' è in programma un flash mob a cui seguirà alle 11 nella tensostruttura la cerimonia istituzionale con interventi delle autorità, filmati e testimonianze. (ANSA).