(ANSA) - WASHINGTON, 12 SET - La Cina ha informato gli Stati Uniti della sua intenzione di cancellare il summit tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump alla Casa Bianca del 24 settembre se gli Usa dovessero approvare nel frattempo qualsiasi nuova e ulteriore vendita di armi all'isola, ricordando che Taipei è una linea rossa nelle relazioni bilaterali. Lo riporta l'agenzia nipponica Kyodo, in base a più fonti a conoscenza della vicenda emersa negli incontri tra le parti per preparare il summit. (ANSA).