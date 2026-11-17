(ANSA-AFP) - PECHINO, 17 NOV - La Cina ha condannato le nuove restrizioni statunitensi sulle esportazioni di chip e ha promesso di adottare "misure necessarie" in risposta. "Gli Usa continuano ad ampliare eccessivamente il concetto di sicurezza nazionale, abusando delle misure di controllo sulle esportazioni", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, durante una conferenza stampa. "La Cina adotterà le misure necessarie per salvaguardare con fermezza i propri diritti e interessi legittimi", ha aggiunto. Le nuove restrizioni Usa mirano a chiudere una falla normativa finita nel mirino dopo lo scandalo legato a spionaggio e Nvidia. (ANSA-AFP).