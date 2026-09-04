(ANSA) - VENEZIA, 04 SET - Un ciclista trovato ferito, a terra, nelle prime ore di oggi a Verona aveva fatto pensare a un incidente causato da un "pirata della strada". Grazie alle immagini di videosorveglianza di un'azienda, però, la polizia locale ha scoperto che la caduta è stata provocata da un cinghiale che assieme ad altri due animali aveva attraversato la carreggiata. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 6.00, nella zona collinare della città scaligera. Il ciclista, di 55 anni, è stato trovato esanime sulla carreggiata. Il Suem 118 lo ha stabilizzato e trasferito in codice rosso in ospedale. Il reparto Motorizzato ha acquisito le immagini della videosorveglianza, da cui è stata ricostruita la vera causa dell'urto. Il fenomeno dei sinistri provocati da animali selvatici - rileva la Polizia locale veronese - è in aumento lungo le strade collinari della città ma fino ad oggi c'erano stati danni solo ai veicoli. "Purtroppo - commenta l'assessora alla sicurezza, Stefania Zivelonghi - si è verificato quello che temevamo: un gravissimo incidente causato da animali. Nel rispetto delle norme vigenti vanno messe in campo le misure necessarie dagli organi compenti. Già oggi segnaleremo alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e alle altre autorità competenti l'episodio affinché si proceda a una attività urgente di cattura e abbattimento, anche con la creazione di un data-base regionale per le segnalazioni e gli incidenti provocati da questi animali su tutto il territorio del Veneto". Luigi Altamura comandante della Polizia Locale di Verona, ricorda che "l'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale (Asaps) ha attivato un osservatorio specifico che nel 2025 ha contato 205 incidenti significativi in Italia con il coinvolgimento di animali. Gli eventi hanno causato 14 morti e 238 feriti, un prezzo elevatissimo". (ANSA).