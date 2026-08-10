(v. 'Ciclista 28enne trovato morto in Salento, ...' delle 6.56) (ANSA) - UGENTO, 10 AGO - Una telecamera di videosorveglianza di un supermercato vicino la zona dove è stato trovato morto, nella tarda serata di ieri, il ciclista Daniele Congedi, l'ingegnere 28enne di Ugento (Lecce) di cui era stata denunciata la scomparsa in mattinata, potrebbe aver immortalato il presunto investimento. L'ipotesi su cui sono al lavoro i carabinieri, coordinati dalla Procura di Lecce, è infatti che un'auto lo abbia travolto e ucciso, per poi fuggire senza prestare soccorso. Le immagini registrate dalla telecamera sono ora al vaglio degli investigatori per identificare il conducente dell'auto. L'ipotesi dell'auto pirata sarebbe confermata dalle lesioni accertate sul corpo della vittima, compatibili con l'investimento, e dallo stato in cui la bicicletta è stata ritrovata a pochi metri di distanza, gravemente danneggiata. L'autopsia disposta dal pm Luigi Mastroniani è fissata per mercoledì. L'ora dell'impatto mortale, secondo una prima valutazione del medico legale Roberto Vaglio, sarebbe da circoscrivere tra mezzogiorno e l'una, in pieno giorno. Congedi era uscito a bordo della sua mountain bike, poi trovata accanto al corpo, rinvenuto dopo ore di ricerche privo di vita sul ciglio della statale 350, che collega Ugento a Racale, individuato grazie alla localizzazione del telefono cellulare che ha consentito ai soccorritori di circoscrivere l'area delle ricerche scattate dopo l'allarme dato familiari. Sarebbe stato travolto mentre percorreva la strada in direzione Ugento, durante il tragitto di rientro a casa dopo essersi intrattenuto a Gallipoli. I carabinieri sono tornati questa mattina sul luogo del ritrovamento del corpo per ulteriori rilievi. (ANSA).