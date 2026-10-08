(ANSA) - SCARNAFIGI, 08 OTT - Grave incidente stradale questa mattina lungo la provinciale 133 a Scarnafigi (Cuneo). Poco dopo le 8 un ciclista è stato investito da un'auto. L'uomo in bicicletta, 38 anni, è stato soccorso dal 118, che, constatata la gravità delle ferite riportate, ha disposto il trasferimento in codice rosso, con l'elisoccorso, all'ospedale di Cuneo. L'uomo è morto poco dopo il suo arrivo nel nosocomio. L'incidente è avvenuto non lontano dalla rotatoria con la provinciale Saluzzo -Savigliano. (ANSA).