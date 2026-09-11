(ANSA) - VERONA, 11 SET - E' morto dopo una settimana il ciclista 55enne che all'alba del 4 settembre scorso era rimasto gravemente ferito dopo avere investito un cinghiale a Ponte Florio, nei pressi di Montorio, in una zona collinare di Verona. Lo confermano fonti dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. L'uomo nella caduta aveva battuto violentemente la testa riportando un grave trauma cranico, dal quale non si è più ripreso. Era ricoverato nella Terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento, dove ieri alle 13.00 la Commissione ospedaliera si è riunita per l'accertamento della morte cerebrale. In un primo momento si era ipotizzato che il 55enne fosse rimasto vittima di un pirata della strada, ma le immagini del circuito di videosorveglianza della Polizia locale hanno permesso di accertare che in realtà il ciclista si è trovato improvvisamente in mezzo alla strada tre cinghiali, ne ha centrato uno e la caduta gli è stata fatale. (ANSA).