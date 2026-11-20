(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Si chiude una giornata di mobilitazione internazionale che ha portato giovani e studenti in piazza in oltre 25 Paesi. In Italia, cortei, presidi e iniziative hanno attraversato decine di città, con scuole e università occupate e bloccate. Una giornata che ha dato voce a una generazione che rifiuta di restare spettatrice delle decisioni che riguardano il proprio futuro. Il bilancio è dell'Unione degli studenti, Link coordinamento universitario, Rete della conoscenza, sulle iniziative che si sono svolte a Bologna, Torino, Perugia, Catania, Bergamo, Padova, Roma e Napoli. "Oggi - dicono - abbiamo dimostrato che questa generazione esiste, si organizza e ha intenzione di farsi sentire. Abbiamo riempito le piazze perché siamo stanchi di un modello politico ed economico che trova risorse per le armi ma non per il diritto allo studio, la casa, il lavoro e il welfare. Le nostre vite vengono continuamente messe in secondo piano, mentre ci viene chiesto di accettare precarietà e sacrifici. Da Milano a Napoli, dalle scuole alle università, abbiamo detto chiaramente che non intendiamo lasciare ad altri la possibilità di decidere del nostro futuro". Il 13 dicembre a Roma si terrà l'Assemblea nazionale delle giovani italiane, "uno spazio di confronto e organizzazione per mettere in comune le rivendicazioni, discutere le condizioni materiali delle nuove generazioni e costruire una piattaforma di lotta comune". (ANSA).