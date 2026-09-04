(ANSA) - ROMA, 04 SET - Li avrebbe "guardati male". Per questo due 17enni avrebbero aggredito un coetaneo , prima con un coltello e poi sparandogli un colpo di pistola che lo ha raggiunto alla testa. La vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico e a distanza di due mesi dall'accaduto i due presunti aggressori sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per tentato omicidio in concorso. Uno sguardo interpretato come un affronto sarebbe dunque all'origine della violenta aggressione avvenuta la notte del 3 luglio scorso a Bagnara Calabra. Per questa ragione i due 17enni avevano avuto degli accesi confronti verbali e fisici con il coetaneo, degenerati poi in una rissa. Ma quando i rispettivi gruppi si erano ormai allontanati, i due indagati avrebbero raggiunto nuovamente il ragazzo nei pressi di un distributore automatico di bevande e a quel punto, uno dei due lo avrebbe aggredito con un coltello, mentre l'altro gli avrebbe sparato un colpo di pistola, raggiungendolo alla testa, in prossimità dell'orecchio, per poi darsi alla fuga. E' quanto emerso dalle indagini dei carabinieri , sotto il coordinamento della procura presso il tribunale per i minorenni, che oltre a testimonianze hanno anche acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. E' stato anche accertato che un'ora prima dell'aggressione, i due giovani avevano avuto una discussione con alcuni dipendenti di un locale di Bagnara Calabra e uno di loro avrebbe puntato la pistola contro un dipendente. I due 17enni sono ora nell'Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro. (ANSA).