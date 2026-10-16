(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Dal 15 giugno al 15 ottobre sono stati 80.260 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per contrastare gli incendi di bosco e vegetazione sul nostro territorio. E' il bilancio della campagna antincendi boschivi 2026. Rispetto all'anno scorso il computo degli interventi è aumentato di circa il 17%. I mezzi della flotta aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno effettuato 3.896 missioni antincendio per un totale di 7.917 ore di volo, 31.542 lanci di acqua e sostanze estinguenti. Le regioni più colpite sono state la Puglia con 14.508 interventi, la Sicilia con 14.153, il Lazio con 8.208 e la Campania con 7.503. Nelle aree naturali protette il Corpo nazionale è intervenuto 2.020 volte per svolgere attività di antincendio boschivo: 814 le operazioni svolte nei territori dei Parchi Nazionali e 1.206 quelli nei Parchi regionali. (ANSA).