(ANSA) - PISA, 25 SET - All'Azienda ospedaliero universitaria pisana è stato effettuato con successo un intervento cardiochirurgico innovativo per la sostituzione di una bioprotesi valvolare mitralica degenerata in un paziente di 70 anni, ritenuto ad altissimo rischio operatorio, che a nove mesi dall'intervento presenta "un decorso clinico ottimale". Lo ha reso noto l'Aou Pisa, precisando che "l'operazione rappresenta un primato assoluto a livello mondiale nel settore ed è stata condotta a cuore battente e senza apertura del torace, mediante incisioni minime endoscopiche". Sfruttando la visualizzazione ecocardiografica tridimensionale in tempo reale, l'equipe è riuscita a rimuovere completamente i lembi della valvola compromessa senza dover aprire il torace né fermare il cuore, utilizzando una strumentazione cardiochirurgica 'convenzionale' e a posizionare contestualmente la nuova protesi. "La riuscita della procedura - prosegue la nota - è stata resa possibile dalla stretta collaborazione multidisciplinare e dall'integrazione operativa dell'Heart Team, composto da cardiochirurghi, cardiologi emodinamisti e anestesisti dell'ospedale pisano, oltre al resto dell'equipe composta da tecnici ed infermieri. La tecnica, presentata e pubblicata su riviste scientifiche di settore apre concrete prospettive per lo sviluppo di nuove procedure e attrezzature mediche dedicate ed evidenzia la fattibilità di interventi sempre più personalizzati e disegnati sul paziente per casi ad elevata complessità". (ANSA).