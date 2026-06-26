(ANSA) - PADOVA, 26 GIU - L'Emodinamica e la Cardiologia Interventistica dell'Azienda ospedale università Padova è stata scelta come unico centro italiano per eseguire e trasmettere in diretta un intervento al congresso internazionale New York Valves 2026, appuntamento mondiale dedicato alle cardiopatie strutturali. Il professor Giuseppe Tarantini e la sua équipe hanno eseguito un intervento di Thv-in-Thv, il trattamento transcatetere della degenerazione di una valvola aortica impiantata in precedenza. È un intervento complesso, che permette di sostituire la valvola senza chirurgia a cuore aperto e senza nuove cicatrici, anche quando la prima protesi si è deteriorata con il tempo. La procedura è stata eseguita con un approccio minimalistico, che consente al paziente di rimanere sveglio durante la procedura, di alzarsi già dopo poche ore e, nella maggior parte dei casi, di tornare a casa entro due giorni. L'intervento è stato trasmesso in diretta al congresso New York Valves 2026, seguito da oltre 3mila cardiologi e medici provenienti da tutto il mondo, che hanno potuto assistere in tempo reale alla procedura e confrontarsi sulle strategie più avanzate per affrontare questi casi complessi. La partecipazione come unico centro italiano al congresso conferma Padova come centro capofila nelle cardiopatie strutturali, sia per l'innovazione clinica sia per la formazione internazionale dei cardiologi interventisti. (ANSA).