(ANSA) - MILANO, 29 GIU - La Procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Emilio Gabriel Valdez Velazco accusato di aver ucciso Aurora Livoli, la ragazza trovata senza vita il 29 dicembre nel cortile di un palazzo di via Paruta, a Milano. A inoltrare al gip la richiesta del rito speciale che consente, ancora nella fase cautelare, il rinvio a giudizio senza celebrare l'udienza preliminare è stato il pm Antonio Pansa, titolare del fascicolo assieme alla responsabile del dipartimnto fasce deboli, Letizia Mannella. L'uomo, 57 anni, era stato fermato il 30 dicembre per una tentata rapina fatta proprio la sera del 28 alla fermata della metropolitana M2 di Cimiano, non lontano da dove Aurora era stata uccisa. L'aggressione risale a poche ore prima del delitto della 19enne, originaria della provincia di Latina. Valdez ha ammesso l'omicidio e gli abusi. (ANSA).