(ANSA) - MILANO, 24 NOV - "Nel caso di mia sorella era una violenza silente, ma che si esprimeva nel totale annullamento della personalità di Giulia". È da queste parole di Chiara Tramontano, sorella di Giulia, uccisa mentre era incinta dal fidanzato Alessandro Impagnatiello il 27 maggio del 2023 a Senago, nel Milanese, che prende forma la puntata speciale di "Scomode". E' il format social Tv del digital magazine femminile The Wom che affronta i temi dell'attualità femminile attraverso le storie e i punti di vista di donne capaci di mettere in discussione pregiudizi e convenzioni. Il format sarà in onda domani, 25 novembre, dalle 10 sui canali social di The Wom, YouTube e Spotify. "Scomode" ha intervistato Chiara Tramontano in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra ogni anno il 25 novembre. La donna porta nella conversazione il proprio sguardo sulla relazione vissuta da Giulia e sul legame che continua a unirle. Un racconto in prima persona che dà spazio alla memoria e invita a interrogarsi sulle forme di violenza più difficili da vedere e raccontare. "Non avevo percepito segnali perché non credo ci fossero segnali canonici, o perlomeno quelli che alle volte ascoltiamo come violenza domestica, urla", racconta Chiara che prosegue: "I segnali ovvi hanno dei colori: è un ematoma, è un braccio danneggiato. Ma quelli silenti è difficile farne una lista, perché dipendono assolutamente dalla coppia". Le sue parole, secondo The Wom, aprono una riflessione "su quanto possa essere complesso, anche per chi è vicino, comprendere ciò che accade dentro una coppia quando mancano manifestazioni evidenti". "Io ero sicura che lei stesse sacrificando se stessa per una relazione a cui voleva dare una chance. Poi queste chance sono diventate due, poi sono diventate tre e alla fine, sappiamo com'è andata", racconta Chiara. (ANSA).