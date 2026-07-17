(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Un promemoria per le pause, un sistema di stima dell'età, nuovi controlli parentali. OpenAI - nel suo blog ufficiale - aggiorna sui passi intrapresi in chiave tutela dei minori, un tema sempre più all'attenzioni dei governi monciali e dell'Ue. "Gli adolescenti sono la prima generazione a crescere con l'IA, oggi quasi nove su dieci che utilizzano ChatGPT se ne servono nell'arco di una settimana. L'accesso deve essere accompagnato da misure di protezione pensate specificamente per loro", scrive la società. Se il sistema rileva che l'utente di ChatGPT ha meno di 18 anni, offre "automaticamente un'esperienza più adatta alla sua età" per mettere al riparo i più giovani da "contenuti potenzialmente inappropriati". Inoltre, la casa madre di ChatGpt sottolinea che gli adolescenti che trascorrono molto tempo sul chatbot "riceveranno ora promemoria più frequenti, che li inviteranno a fare una pausa e a staccare. L'obiettivo è aiutarli a sviluppare un rapporto equilibrato con la tecnologia". È una funzione simile a quella già presente su Instagram e TikTok. Riguardo ai controlli parentali, i genitori adesso possono impostare Ore Silenziose (periodi in cui ChatGPT non è accessibile), disattivare la Modalità Voce, gestire l'accesso alla generazione di immagini e ricevere notifiche in situazioni ad alto rischio, inclusi segnali di potenziale autolesionismo. L'aggiornamento di OpenAI include poi nuovi 'prompt' per lo studio e strumenti interattivi di matematica e scienze, già utilizzati ogni settimana da 18 milioni di persone su oltre 250 argomenti. (ANSA).