(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Verranno percorsi 1.500 chilometri in bicicletta per sostenere i bambini e le bambine che crescono nelle periferie più fragili d'Italia. È il Tour del Sorriso, l'iniziativa di Fondazione Cesvi che dal 26 ottobre porterà la divulgatrice e cicloviaggiatrice Ilaria Fiorillo, conosciuta su Instagram come @ilariainbicicletta, da Siracusa a Milano passando per Napoli e Bari: un tragitto percorso in sella per collegare le Case del Sorriso, i centri con cui Cesvi accoglie in Italia minori e famiglie in condizioni di vulnerabilità. L'arrivo è atteso a Milano nella settimana del 20 novembre, Giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Negli stessi giorni, nel capoluogo lombardo verrà inaugurata la quarta Casa del Sorriso italiana di Fondazione Cesvi. Il viaggio è accompagnato da una sfida solidale: raccogliere almeno 10 euro per ogni chilometro percorso, destinando 15.000 euro al Programma Case del Sorriso, che attraverso attività educative, supporto psicologico, laboratori creativi e sportivi, accompagna bambini e adolescenti a costruire il proprio percorso di vita. È possibile partecipare alla sfida solidale sulla pagina di raccolta fondi dedicata www.cesvi.org/tourdelsorriso e seguire il viaggio tappa per tappa su Instagram (cesvi_fondazione e @ilariainbicicletta). "Da Siracusa a Milano la distanza non si misura solo in chilometri. Si misura nei servizi che mancano, nelle scuole che chiudono presto, nelle famiglie lasciate sole - afferma Roberto Vignola, vice direttore generale di Cesvi - Il Tour del Sorriso unisce fisicamente i territori dove il nostro Indice regionale sul maltrattamento all'infanzia in Italia registra da anni le maggiori criticità. Ogni chilometro che Ilaria percorre è un modo per dire che i bambini di Siracusa, Napoli, Bari e Milano hanno diritto alle stesse opportunità e che la protezione dell'infanzia è una responsabilità di tutto il Paese". (ANSA).