(ANSA) - VICENZA, 18 SET - Infortunio sul lavoro questa mattina ad Altavilla Vicentina (Vicenza) davanti al punto vendita "Pittarello", dove il cestello di una piccola gru è precipitato facendo cadere a terra da un'altezza di cinque metri due operai, uno di 55 anni e l'altro di 47 anni. L'infortunio è accaduto intorno alle 10.30. Secondo le prime informazioni, la piattaforma dove erano presenti i due avrebbe ceduto, forse per un malfunzionamento tecnico, facendoli così cadere a terra. Sul posto il Suem 118 che ha stabilizzato i due operai, poi ricoverati in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sul posto i Carabinieri e lo Spisal per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).