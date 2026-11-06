(ANSA) - BERGAMO, 06 NOV - Sul Cessna 210 Centurion scomparso nella zona del Monte Canto stamattina c'era soltanto una persona, il pilota, cercato invano anche al telefono. Il velivolo era partito da Brescia ed era già atterrato a Valbrembo - è stato ricostruito - per poi ripartire per rientrare a Brescia sorvolando il Canto Alto per evitare - come da procedura - l'area di Orio al Serio. A Valbrembo il velivolo era stato sottoposto ad alcune riparazioni. Il campo base per coordinare le ricerche è stato allestito nei pressi del santuario della Madonna del Castello ad Ambivere. Una squadra dei Vigili del fuoco di Dalmine si sta muovendo a piedi nell'area interessata dalle operazioni. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Zogno, la polizia locale di Pontida e Sotto il Monte Giovanni XXIII, la protezione civile di Ambivere e i tecnici del Soccorso alpino della Valle Imagna. Alle ricerche partecipa anche un furgone dotato di tecnologia Imsi, ovvero equipaggiato con antenne e droni. Il dispositivo viene impiegato per tentare di individuare il segnale del telefono cellulare del pilota e contribuire così a localizzare il velivolo. In azione anche l'elicottero della Guardia di finanza. (ANSA).