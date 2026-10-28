(ANSA) - VERONA, 28 OTT - Un cervo che era finito nel lago di Garda è stato salvato oggi ad Assenza, nel comune di Brenzone sul Garda (Verona), grazie all'allarme lanciato da un cacciatore. L'animale è stato avvistato mentre nuotava fino all'Isola di Trimelone, poi il cacciatore si è tuffato nel lago e assieme ad alcuni soccorritori volontari ha preso e portato a riva il cervo, con l'aiuto della Polizia locale. Il mammifero è stato così messo in sicurezza, in attesa delle Guardie Forestali che lo riporteranno nel suo habitat naturale. Probabilmente si era smarrito, e scendendo dal monte Baldo a Malcesine (Verona) si è diretto verso Brenzone, dove ha avuto l'incidente ed è stato tratto in salvo. (ANSA).