(ANSA) - ANCONA, 15 SET - Ha cercato persone sotto le macerie del terremoto del Centro Italia e del crollo del ponte Morandi a Genova: è morto Marley, cane del nucleo cinofili dei Vigili del fuoco delle Marche. Il Comando di Macerata e il Corpo nazionale lo hanno salutato oggi. In servizio dal novembre 2013 all'aprile 2023 al fianco del conduttore, il capo reparto in quiescenza Dante Mariucci, Marley ha partecipato a numerosi scenari di emergenza mettendo a disposizione dei soccorritori il suo addestramento e il fiuto. Tra gli interventi più significativi della sua carriera, oltre al sisma del 2016 e al Morandi, figurano molte attività di ricerca di persone disperse in superficie. (ANSA).