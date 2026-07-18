(ANSA) - MILANO, 18 LUG - Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano (Milano), in località Golfo Rivolta, e i vigili del fuoco, che hanno diffuso la notizia, stanno cercando di recuperarne il corpo. La vittima stava cercando probabilmente di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua ma nel tentativo è annegato, forse per un malore. L'uomo era in compagnia del fratello e il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. Il fratello è sotto choc. Sul posto gli operatori del 118 e i carabinieri che stanno cercando di capire quanto è accaduto. (ANSA).