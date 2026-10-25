(ANSA) - VICENZA, 25 OTT - Scoppia una lite tra due donne e un uomo, intervento per sedare la discussione, è stato accoltellato. I fatti si sono verificati ieri sera in un'abitazione a Molvena, frazione di Colceresa (Vicenza). L'allarme è scattato attorno alle 22.00. Secondo le ricostruzioni, all'interno della casa si è scatenato un violento litigio tra due donne, non è chiaro se ospiti o conviventi dell'uomo; la vittima, un 70enne, avrebbe tentato di separarle e una delle due lo avrebbe colpito con un coltello da cucina all'addome, provocando una ferita molto profonda. Il ferito è stato trasferito d'urgenza al San Bortolo di Vicenza in codice rosso nel reparto di rianimazione. Le indagini sono affidate ai carabinieri. (ANSA).