(ANSA) - MILANO, 27 SET - "E' possibile, perché non c'è scritto sulla pietra che deve essere uno, ha dato delle indicazioni sui partner possibili, quindi...": a margine della sfilata della collezione Giorgio Armani, il ceo del gruppo Giuseppe Marsocci apre alla possibilità che la quota del 15 per cento, che lo stilista aveva disposto nel suo testamento che venisse venduta entro 18 mesi dalla sua morte a LVMH, L'Oréal ed Essilor Luxottica o altri player dello stesso livello, possa essere acquisita anche non da uno solo di questi. (ANSA).