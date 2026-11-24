(ANSA) - VENEZIA, 24 NOV - Sono 473 le richieste di informazione e orientamento giunte al Centro antiviolenza del Comune di Venezia dall'inizio dell'anno al 20 novembre 2026 e 285 i progetti individualizzati di protezione e uscita dalla violenza, di cui 198 avviati nel corso di quest'anno e 87 iniziati nel 2025 e tuttora in corso. I dati del servizio veneziano, il primo centro pubblico d'Italia, nato nel 1994 e divenuto in oltre trent'anni di attività il riferimento di una rete di protezione, prevenzione e sensibilizzazione sempre più capillare, mettono in luce un fenomeno che non accenna a diminuire ma che, grazie alla rete che coinvolge istituzioni, servizi sociosanitari, Forze dell'ordine, scuole, università, associazioni e mondo del lavoro, può contare su numerose "sentinelle" sul territorio. La crescita dell'utenza del Centro è una tendenza consolidata negli ultimi anni. I progetti individualizzati sono passati dai 243 del 2022 ai 247 del 2023, ai 274 del 2024, fino ai 332 del 2025, con un +36,6% nell'arco di tre anni. Già nel primo semestre 2026, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, si era registrato un +10,4% degli interventi di primo contatto informativo e un +16,7% delle donne che avevano effettuato un primo colloquio. Nell'intero 2025 i primi contatti erano stati 455; negli undici mesi successivi, nel 2026, sono stati già 473. Al Centro il 46% accede per scelta personale, il 12% attraverso la propria rete di familiari, amici e conoscenti, il 12% tramite le Forze dell'ordine e l'11% attraverso i Pronto soccorso. Oggi il Comune dispone di quattro Case rifugio, due per la fase di protezione e due per i percorsi di recupero dell'autonomia, oltre a quattro sportelli; si aggiunge il Pronto intervento sociale, per le emergenze 24 ore su 24, anche nei giorni festivi, in raccordo con i Pronto soccorso e le Forze dell'ordine. Dal primo gennaio al 20 novembre le quattro Case rifugio comunali hanno accolto 18 donne e 20 figli minori. Altre forme di ospitalità in urgenza, attraverso il ricorso a strutture idonee del territorio, hanno riguardato 58 donne e 40 figli minori. (ANSA).