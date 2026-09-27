(ANSA) - MADRID, 27 SET - Alcune centinaia di persone hanno trascorso la scorsa notte accampate in tende nella centrale Puerta del Sol di Madrid, al termine della manifestazione per protestare contro lo sfratto di Maricarmen, l'87 enne invalida sgomberata dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro dopo 71 anni, divenuta simbolo della crisi abitativa in Spagna., ed esigere l'approvazione nel prossimo Consiglio dei ministri di martedì di un decreto di misure contro la crisi abitativa. I manifestanti hanno risposto all'appello lanciato sui social dal Sindicato de Inquilinas ad "accampare a Sol per il diritto alla casa" montando nella piazza un centinaio di tende, con l'obiettivo di mantenere la mobilitazione e chiedere misure per affrontare la crisi e fermare gli sfratti. La vicenda di Maricarmen, sfrattata dopo che l'immobile è stato acquistato dalla società Urbangestion, che ha moltiplicato per 5 il canone fino a 2.650 euro, ha dato nuovo impulso alle proteste sulla casa a Madrid e in numerose città spagnole. L'anziana, attualmente ricoverata in ospedale, ha inviato un videomessaggio ai manifestanti, in cui esorta a proseguire la mobilitazione, che è stato proiettato sulla facciata della sede della presidenza della Comunità di Madrid, in Puerta del Sol. (ANSA).