(ANSA) - ROMA, 13 SET - Centinaia di persone da stamattina stanno omaggiando Emma Bonino alla camera ardente allestita nella sala della protomoteca in Campidoglio, tra queste anche la sorella Domenica. Sulla bara della leader radicale è stata adagiata una bandiera dell' Unione Europea, ai lati si accumulano di ora in ora mazzi di fiori lasciati da tanti cittadini. Intorno al feretro tre grandi corone floreali della presidenza del Senato, della presidenza della Camera e di Palazzo Chigi, oltre a quella di radio radicale.Un affetto che attraversa le generazioni e coinvolge giovani e meno giovani. "Dopo i digiuni adesso ci fa fare tutti questi scalini, ma ne vale la pena", commenta ad alta voce un signore. "Solo grazie", risponde invece una giovane con gli occhi lucidi ai giornalisti che le chiedono cosa vorrebbe dire a Emma Bonino oggi. Oltre ai familiari, sulle sedute disposte a fianco del feretro rimangono Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi. In tanti dopo l'omaggio davanti al feretro compongono un'altra fila per lasciare scritto un ricordo sul libro delle condoglianze. (ANSA).