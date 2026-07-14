(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Negli ultimi dieci anni, ovvero tra l'anno accademico 2015-2016 e l'anno accademico 2025-2026, la platea degli immatricolati agli atenei tradizionali è cresciuta quasi del 20% (19,8%). Secondo i dati provvisori dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari anche per l'anno accademico 2025-2026, le immatricolazioni negli atenei tradizionali sembrano tenere (+0,9%), una variazione positiva coerente con il trend espansivo del lungo periodo. Il maggior numero di immatricolazioni non si è però distribuito in egual misura nelle diverse aree geografiche del Paese. A livello territoriale sebbene il segno positivo sia presente in tutte le aree, sono gli atenei del Centro a registrare un incremento maggiore di immatricolazioni (+2,3%). Sono, invece, inferiori al punto percentuale gli incrementi riportati dagli atenei appartenenti alle altre ripartizioni geografiche: +0,8% per gli atenei del Nord-Ovest, +0,4% per gli atenei del Nord-Est, +0,2% per gli atenei meridionali ed insulari. E' quanto emerge dalla nuova Classifica Censis delle Università italiane sulla base delle strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio, livello di internazionalizzazione, comunicazione e occupabilità. (ANSA).