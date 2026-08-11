(ANSA) - CATANIA, 11 AGO - L'eruzione dell'Etna blocca anche l'attività dell'aeroporto di Comiso, nel Ragusano, con la sospensione dei voli fino alle 11 di domani. Lo rende noto la Sac, società che gestisce lo scalo Ibleo e quello di Catania. "A causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera - si legge in una nota - è stata disposta la chiusura degli spazi aerei corrispondenti al settore C1 Bis. Sono pertanto sospese tutte le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Comiso fino alle 11 di domani 12 agosto". La Sac invita i passeggeri " a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto". (ANSA).