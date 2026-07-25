(ANSA) - BOLOGNA, 25 LUG - Oltre un centinaio di persone si sono ritrovate questa sera al parco Mitilini, Moneta e Stefanini del Pilastro per una cena comunitaria in ricordo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un fermo di polizia. All'iniziativa partecipano residenti del quartiere, attivisti del comitato Muba e numerosi appartenenti alla comunità marocchina che si sono stretti attorno ai familiari. Sono state allestite grandi tavolate con cous cous, frutta e altri piatti preparati e portati dalle famiglie della comunità. La cena segue la tradizione islamica della Sadaqa, il pasto condiviso come gesto di carità e solidarietà in memoria di una persona scomparsa. Il momento è accompagnato dalla lettura di alcuni passi del Corano e da preghiere per il defunto. L'iniziativa precede la manifestazione convocata per domani pomeriggio al Pilastro, a una settimana dalla morte di Fakir, e si sta svolgendo in un clima di raccoglimento, con amici e familiari che ricordano il 42enne e ricevono l'abbraccio della comunità. (ANSA).