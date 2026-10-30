(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Adriano Celentano lancia un appello al mondo della politica a "svegliarsi" dal suo profilo Instagram. Nel suo intervento, l'artista invita i politici a interrogarsi sulla propria identità e sul modo in cui comunicano con i cittadini per evitare una bassa affluenza alle urne. "L'incognita. Ehi politici... non vorrei svegliarvi - scrive nel suo post Celentano -, però c'è qualcosa che dobbiamo sistemare altrimenti c'è il rischio di non sapere più chi siete... e questo è grave perché poi la gente non sa per chi votare. Ecco perché poi l'affluenza alle urne è sempre più flebile". (ANSA).