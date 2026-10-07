(ANSA) - BENEVENTO, 07 OTT - Un operaio di 46 anni della provincia di Salerno è morto schiacciato in seguito al cedimento di un muro di cemento all'interno di un cantiere. L'incidente è avvenuto mentre la ditta per la quale lavorava la vittima stava effettuando dei lavori in un'azienda della filiera zootecnica ad Apollosa, in provincia di Benevento. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari e dei carabinieri. L'intera area è stata sottoposta a sequestro mentre i militari stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente mortale. (ANSA).