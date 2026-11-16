(ANSA) - ROSIGNANO (LIVORNO), 16 NOV - Un lavoratore di una ditta della zona artigianale di Rosignano (Livorno), 75 anni, è morto nel primo pomeriggio dopo una caduta da diversi metri dal tetto di un capannone, in via Guido Rossa. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava lavorando sul tetto quando la copertura avrebbe ceduto ed è caduto nel vuoto. In un primo momento era stato allertato anche l'elicottero Pegaso ma per il 75enne non c'è stato niente da fare, troppo gravi le ferite riportate nella caduta. E' il secondo morto sul luogo di lavoro oggi a Rosignano: questa mattina un operaio 60enne ha perso la vita dopo aver accusato un malore. (ANSA).