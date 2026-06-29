(ANSA) - BOLOGNA, 29 GIU - Un 26enne, Giovanni Luppi, è morto ieri a San Lazzaro di Savena (Bologna), precipitando per sei piani a causa del cedimento di un lucernario in plexiglass. A darne notizia sono il Resto del Carlino e l'edizione bolognese di Repubblica. Non è del tutto chiaro cosa stesse facendo il giovane sul tetto. L'allarme è scattato quando i residenti di via Pio La Torre hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del 26enne. Sono intervenuti i carabinieri. Secondo alcune testimonianze, la vittima era andata a trovare la fidanzata e in casa c'erano altre due ragazze. Quando è arrivata una quarta amica, lui avrebbe deciso di salire sul tetto, forse per evitare di farsi vedere da quest'ultima. Accertamenti sono in corso. (ANSA).