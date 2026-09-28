(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Cominciamo mercoledì con l'8 settembre, siamo stati a lungo incerti se cominciare con l'8 settembre o con la morte di Hitler. Perché cominciamo così? Perché crediamo che sia necessario e urgente raccontare ai nostri figli e ai nostri nipoti cos'è stato il fascismo e cos'è stato il nazismo. Non mi dispiacerebbe che il generale Vannacci guardasse la puntata sull'8 settembre, perché si renderebbe conto che sta dicendo un sacco di inesattezze storiche. La Decima Mas dopo l'8 settembre in gran parte resta fedele al re e quindi combatte contro Hitler, contro Mussolini. Tranne un gruppo di criminali che sì tracciavano la X di Decima Mas sul petto dei partigiani torturati. Uccisero, bruciarono villaggi, massacrarono sacerdoti, nell'entroterra di La Spezia la Decima Mas fece delle cose terribili. Noi cerchiamo di raccontare l'8 settembre ora per ora e luogo per luogo e abbiamo girato in giro per l'Italia per questo". Lo dice Aldo Cazullo presentando la nuova edizione di Una Giornata Particolare da mercoledì 30 settembre alle 21.15 su La7 e ricordando che il programma ha una audience molto buona tra i giovani e che viene anche visto spesso nelle scuole. La quinta edizione del programma di approfondimento storico in prima serata torna a raccontare le giornate che hanno segnato la storia d'Italia. (ANSA).