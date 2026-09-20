E' stato catturato nella tarda serata di ieri un primo esemplare di lupo, femmina, nelle campagne tra Rutigliano e Noicattaro (Bari), dove, dal 5 agosto, è al lavoro la task force coordinata dalla Prefettura di Bari in seguito alle aggressioni ai danni di due bambini avvenute il 4 agosto e il 15 agosto. Lo rende noto la Regione Puglia. L'animale farebbe parte del branco da cui potrebbe anche provenire il lupo che il 4 agosto ha azzannato una bambina di sei anni (dai test del Dna è emerso che l'esemplare autore dell'aggressione al bambino di 6 anni del 15 agosto è un giovane maschio appenninico). La lupa si trova adesso all'osservatorio faunistico di Bitetto dov'è costantemente monitorata e dove si è risvegliata regolarmente senza criticità. Sul luogo della cattura si sono recati anche il presidente della Regione, Antonio Decaro, e l'assessore regionale all'Agricoltura e sviluppo rurale, Francesco Paolicelli, che hanno seguito le operazioni. La presenza dell'esemplare è stata individuata grazie al lavoro di monitoraggio condotto sul territorio nelle ultime settimane attraverso fototrappole, sopralluoghi, ricerca di tracce e campioni biologici e attività con droni. Della task force - istituita il 5 agosto e la cui attività è stata implementata dopo l'aggressione del 15, grazie all'impiego di strumenti all'avanguardia - fanno parte Regione Puglia, Comune di Noicattaro, strutture veterinarie e faunistiche regionali, Cnr-Iret, Asl Bari, polizia metropolitana, carabinieri e carabinieri forestali. (ANSA).