(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Castlelake si ritira e non presenterà alcuna offerta su easyJet. L'annuncio segue la precedente nota congiunta dello scorso 5 luglio, con la quale il fondo Usa e la compagnia aerea di Luton (Regno Unito) si erano accordati per un'offerta di 6,9 sterline ad azione sul 100% del capitale di quest'ultima. A seguito dell'accordo Castlelake si era riservata il diritto di lanciare un'offerta vera e propria, superata poi lo scorso 10 luglio dalle 7,15 sterline messe sul piatto da Apollo. Già in quell'occasione il consiglio di amministrazione di easyJet raccomandava agli azionisti di non aderire più alla possibile offerta di Castlelake. Di conseguenza al momento l'unica offerta valida per la compagnia inglese è quella del fondo americano Apollo. (ANSA).