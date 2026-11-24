(ANSA) - ANCONA, 24 NOV - Interventi edilizi pressoché esclusivamente di ricostruzione privata, affidati da privati beneficiari di contributo pubblico; l'84% di richieste di contributo (391 cantieri in corso) antecedenti al 31 dicembre 2022. E' il contesto descritto più volte dal commissario post sisma Guido Castelli sui cantieri riconducibili alla Rest Edile guidata, fino al recente arresto per accuse che vanno dalla truffa allo Stato fino ai subappalti irregolari, da Enrico Crucianelli che si è poi dimesso dall'incarico. Secondo gli inquirenti, "lo snellimento delle procedure burocratiche per la ricostruzione privata ha attirato l'interesse delle consorterie criminali". Castelli aveva spiegato a Muccia che la "concentrazione degli affidamenti" registrò "un significativo incremento tra fine 2020 e il 2022, quando l'impresa avviò una consistente attività di acquisizione di commesse, prevalentemente nel Maceratese, con sottoscrizione di numerosi accordi preliminari con privati"; il governo Conte, "per contenere il rischio che gli oneri economici eccedenti il contributo pubblico potessero gravare sui proprietari di immobili danneggiati", previde la possibilità di integrarlo con le agevolazioni fiscali del superbonus 110%", mediante "Ecobonus", "Sismabonus". Questo "ha inciso sulle dinamiche economiche della ricostruzione", "ampliando le risorse potenzialmente disponibili per ogni intervento" e "creando condizioni per maggiore concentrazione di affidamenti in capo ad operatori economici in grado di garantire la copertura totale degli accolli attraverso lo sconto in fattura esattamente come ha fatto la Rest Edil nel territorio di riferimento, cioè quella parte della provincia di Macerata più vicina alla sede dell'impresa, dove si sono concentrati 860 degli 899 cantieri affidati a Crucianelli". (ANSA).