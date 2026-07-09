(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Ci sarà un processo d'appello bis a Milano per Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale e riciclaggio nella vicenda con al centro una presunta finta compravendita di tre Ferrari Granturismo, nel 2016, al gruppo cinese Daohe. Lo ha deciso la Cassazione, che ha accolto il ricorso della difesa dell'ex presidente della Camera, con l'avvocato Filippo Cocco, dopo l'udienza di ieri, davanti alla seconda sezione penale, in cui il Pg aveva chiesto la conferma della condanna. La Supreme Corte, come riferito dal difensore, ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per un nuovo giudizio d'appello. "Siamo molto soddisfatti", ha commentato il legale Cocco. (ANSA).